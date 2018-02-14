ОБСЕ фиксируют гаубицы и танки боевиков- 14.02.2018 10:04
На территории Донецкой области наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обнаружили присутствие боевой техники бокевиков за пределами мест хранения.
В отчете миссии ОБСЕ отмечено, что в оккупированных районах Донецкой области были отмечены 4 танка Т-72, находящиеся вне мест хранения вооружения. Еще один танк был обнаружен в районе населенного пункта Александровское.
Также в отчете наблюдателей отмечается, что в ненадлежащем месте располагались шесть самоходных гаубиц 122 мм - 2С1 Гвоздика.
Все данные наблюдатели получили на основании данных воздушного наблюдения.
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