



Буковинця затримали за повідомлення про мінування школи - 14.02.2018 09:14

Цього разу усі спецслужби по тривозі підняв нетверезий 61-річний місцевий житель. І хоча чоловік не визнає своєї провини, поліцейські виявили речові докази його причетності до неправдивого повідомлення.

Повідомлення про замінування школи у селі Рокитному Новоселицького району надійшло до поліції 13 лютого близько 16 години. Для перевірки даної інформації за вказаною адресою одразу виїхали слідчо-оперативні групи обласного Управління Нацполіції і Новоселицького відділу поліції, вибухотехнічна й кінологічна служби ГУНП, представники УДСНС, медики, а також аварійні служби водоканалу, електромережі та газової служби. Для обстеження закладу поліція евакуювала з приміщення більше десятка людей.

Під час огляду будівлі та прилеглої території правоохоронці не виявили жодних підозрілих чи вибухонебезпечних предметів. Завдяки проведеним оперативним заходам працівники поліції встановили особу заявника вже упродовж тридцяти хвилин після отримання повідомлення. «Горе-жартівником» виявився 61-річний житель Рокитного.

Коли поліцейські завітали до чоловіка додому, той був добряче напідпитку і заперечував свою причетність до повідомлення про замінування школи. Однак, під час огляду помешкання працівники Новоселицького відділення поліції виявили та вилучили речові докази, що безпосередньо підтверджували провину зловмисника. Наразі вирішується питання про затримання «жартівника».

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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