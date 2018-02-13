



Незвані гості ошукали буковинок на 100 тис грн - 13.02.2018 17:56

Від нової «хвилі» шахрайських витівок постраждали вже двоє чернівчанок. Близько 100 тисяч гривень коштувала жінкам надмірна довіра до незнайомців.

12 лютого чернівецькі поліцейські розпочали пошукові операції, щоб викрити зловмисниць, котрі використовуючи одну злочинну схему, обікрали двох пенсіонерок.

Вдень до домівки однієї із заявниць завітали дві жінки. Старенька, почувши про необхідність перевірити лічильник, без вагань відчинила двері «працівницям» комунальної служби. Одна із жінок виявила небайдужість та чуйність у розмові зі старенькою. Остання так розчулилась приділеною увагою, що запросила «гостю», як давню коліжанку, до кухні випити чаю. А в цей час її «співпробітниця» завзято нишпорила по оселі пенсіонерки. Невдовзі після того, як жінки пішли, господиня зрозуміла, що всі її заощадження вони прихопили з собою.

Схожа ситуація трапилась цього ж вечора з іншою потерпілою. Після аналогічного візиту, чернівчанка виявила відсутність особистих грошових коштів.

За даними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Правоохоронці роблять все можливе, щоб швидше розшукати зловмисниць.

Поліція закликає бути обачними і не впускати до своїх осель незнайомців, які пропонують будь-які комунальні чи інші послуги. Завжди необхідно пересвідчитися, що перед вашими дверима особа, яка не маскується під працівника названої установи.

Шахраї можуть досить впевнено відрекомендуватися і надати вам підроблені посвідчення чи інші необхідні документи. Замаскований зовнішній вигляд зловмисників та наявність у них відповідних документів неодмінно введуть вас в певну оману.

Задля вашої особистої впевненості та безпеки — зателефонуйте на гарячу лінію служби, з якої до вас прийшли. Повідомте оператору дані працівника і переконайтеся, чи така особа дійсно є співробітником даної установи. Дізнавшись, що перед вами не «перевертень», а людина, котра виконує свою роботу – можете сміливо відчиняти двері вашої оселі.

В іншому випадку або у разі надмірної наполегливості незнайомих осіб – одразу телефонуйте до поліції.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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