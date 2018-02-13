



МКС планируют приватизировать - 13.02.2018 17:42

Государственное финансирование Международной космической станции будет прекращено США. О соответствующем решении объявили представители Национального аэрокосмического агентства.

Так, в соответствии с планами, с 2025 года будет прекращена федеральная поддержка МКС, как заявил исполняющий обязанности директора NASA Роберт Лайтфут.

Наряду с этим, в NASA рассматривают как вариант возможность приватизировать МКС. В 2019 финансовом году управление намерено попросить 150 миллиогово долларов, что позволит оказать помощь коммерческим компаниям в разворачивании деятельности на орбите вокруг Земли.

В рамках данного плана 10,5 миллиардов долларов предполагается направить на развитие отрасли пилотируемых космических полетов. Речь идет также о полетах на орбиту Луны, старт которых запланирован на 2023 год.

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