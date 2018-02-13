



Саакашвили выдворили в Польшу по процедуре реадмиссии - 13.02.2018 16:59

По информации пограничной охраны Польши, лидер Руха новых сил Михаил Саакашвили был допущен на территорию Польши. Данное решение было принято на основании заявдегния о реадмиссии, поданном миграционной службой Украины главнокомандующему пограничной охраной Польши.

Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.

Проме того, председатель Госпогранслужбы также отметил, что Саакашвили стал 93-м по счету человеком, которого выдворили из Украины на основании процедуры реадмиссии в 2018 году.

По аналогичной схеме в 2017 году были возвращены 863 человека, в этом году вернули уже 93, в том числе и Саакашвили. Цигикал отметил, что Национальная полиция провела ряд мероприятий, которые позволили вернуть лицо в ту страну, с территории которой оно незаконно попало в Украину. И в данном вопросе к Саакашвили применили процедуру, аналогичную другим людям. Таким образом, Государственная пограничная служба Украины выполнила решение Государственной миграционной службы.

Платиновая Буковина

Всі новини