На Буковині затримано серійних крадіїв майна з автівок

- 13.02.2018 16:52
На Буковині затримано серійних крадіїв майна з автівок

Двоє раніше судимих жителів обласного центру підозрюються у скоєнні низки крадіжок з приватних транспортних засобів. Своїми діями злочинці завдали громадянам збитків на суму близько 400 тисяч гривень. Тепер за скоєне їм загрожує до шести років позбавлення волі.

Організатором вказаних злочинів виступив 31-річний чернівчанин. У протиправній діяльності йому допомагав 23-річний уродженець Сокирянщини. Обидва правопорушники вже були раніше судимі за крадіжки та мають непогашені судимості. Звільнившись із місць позбавлення волі, чоловіки вже за кілька місяців знову взялися за старе.

За результатами проведених оперативно-слідчих дій поліцейські з’ясували, що злочинна група провадила свою протизаконну діяльність на території Чернівців з листопада минулого року. На автомобілі одного із крадіїв вони роз’їжджали по місту та обирали потенційні об’єкти для скоєння злочину. Розбиваючи вікна або скануючи автомобілі спеціальним пристроєм, злодії викрадали з салонів автівок особисті речі громадян, акумуляторні батареї, а також автомобільні номерні знаки. Злочини правопорушники скоювали не лише вночі, але й посеред білого дня. За попередніми підрахунками, сума завданих збитків становить щонайменше 400 тисяч гривень.

У ході проведеної спецоперації оперативники Управління карного розшуку ГУНП в Чернівецькій області і Чернівецького відділу поліції спільно зі спецпідрозділом «КОРД» затримали крадіїв одразу після скоєння ними чергового злочину. Працюючи за стандартною схемою, посеред білого дня злодії розбили вікно в легковику, припаркованому в одному із спальних районів міста, та викрали із салону сумку з планшетом і особистими речами. Під час затримання працівники поліції вилучили у зловмисників речові докази та знаряддя для скоєння даного виду злочинів.

Загалом правоохоронці провели низку обшуків, під час яких виявили велику кількість краденої техніки. Зокрема, вилучили близько двох десятків мобільних телефонів, планшети, відеореєстратори, рації та велосипеди.

Злочинцям оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. 12 лютого Шевченківський районний суд Чернівців обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді двох місяців тримання під вартою.

На даний час триває досудове розслідування, проводиться низка експертиз. Поліцейські встановлюють власників вилученого майна та ймовірних подільників затриманих.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області

Платинова Буковина, Чернівці

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