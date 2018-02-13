Чем имбирь полезен для женщин

- 13.02.2018 15:59
Чем имбирь полезен для женщин

Имбирь продолжает активно вписываться в нашу жизнь - дома готовятся блюда с применением этой специи, на его основе получается отличный согревающий чай. Кроме того, имбирь может стать отличным косметическим средством, так как его можно смело использовать для масок для волос. Так чем же имбирь так полезен, в частности, для женщин?

Стоит отметить в первую очередь, что имбирь представляет собой кладезь витаминов А, С, В2 и В2. Также в имбире присутствует масса аминокислот и важных для организма микро- и макроэлементов.

Употребление имбиря благотворно сказывается на организме как мужчин, так и женщин, поскольку этот продукт способствует выведению токсинов и ускоряет обмен веществ. Так, желающим сбросить вес рекомендуется отдавать предпочтение имбирному чаю, чашка которого всего за полчаса до еды сможет сотворить настоящие чудеса. Кроме того, имбирь полезен женщинам в критические дни, поскольку чай на его основе способен уменьшать периодические боли.

Имбирь улучшает состояние кожи благодаря разгону притока крови. Цвет кожи после регулярного употребления имбирного чая выравнивается, кожа становится менее жирной. Кромие того, полезными будут также эфирные масла имбиря. Добавьте в ваш обычный крем для ухода 1-2 капли эфирного масла имбиря, и результат в скором времени проявится. Средства с добавлением имбирного эфирного масла обретают омолаживающий и лифтинговый эффект. Однако, не переборщите, ведь имбирное, как и любое другое эфирное масло, может обжечь кожу. Да и в целом, имбирь - острая специя, не стоит об этом забывать, в особенности, если у вас чувствительная кожа.

Если вы хотите поработать над густотой волос, уменьшить выпадение, сделать волосы более блестящими и крепкими, ускорить рост, рекомендуем маску с имбирем. Можно использовать ваше любимое уходовое средство для волос или маску три капли имбирного масла. Либо же в маску можно добавить сок, полученный из мерко натертого корня имбиря. Маска с имбирными ингредиентами препятствует выпадению волос, активизирует работу волосяных фолликулов, что означает ускорение роста волос, избавляет от перхоти и делает кожу головы менее жирной. Однако, если кожа головы резко реагирует на менее мягкие средства, эта маска может вам не подойти.

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Ключові слова: имбирь, имбирный чай, польза имбиря

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