Польшу накрыл мощнейший смог

- 13.02.2018 14:41
Польшу накрыл мощнейший смог

Жителей Польши призывают ограничивать любую деятельность по причине окутавшего страну густого смога, чтобы не вызвать еще больших загрязнений.

Как стало известно, наиболее загрязнен воздух в таких городах, как Краков, Лодзь, Варшава и Кельце. В Малопольском воеводстве отмечается наиболее серьезная ситуация, поскольку соджержание пыли в воздухе там превышает нормальные показатели на 900%.

В связи с произошедшим мэр Кракова призвал ограничить любую деятельность, которая может способствовать усилению загрязнения. Людей призывают отказываться от поездок на собственном транспорте в пользу общественного.

Жителей Польши призвали ограничить использование каминов, а также обращать внимание на качество сжигаемого в печах угля.

В Варшаве количество пыли PM2.5 в своздухе достигло отметки в 700% от нормальных показателей. Такая же ситуация сложилась в Куяве, Познани, Лодзи и Ольштине.

В Нижней Силезии несколько получше, но не намного, поскольку там показатели загрязнения воздуха также существенно превышают норму. В Любуском воеводстве, Померании и Западной Померании воздух нормальный.

Платиновая Буковина

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