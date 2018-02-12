



Украинцев предупреждают о сходе лавин 13-14 февраля - 13.02.2018 12:42

В течение 13-14 февраля в горах Ивано-Франковской Черновицкой областей будет сохраняться умеренная снеголавинная опасность, оцениваемая спасателями как опасность 2 уровня.

Информацию об этом озвучили представители Черновицкого центра гидрометеорологии.

Так, данные, полученные от снеголавинных станций, свидетельствцуют о том, что на реке Плай 8 февраля сошла метелевая лавина, высота отрыва которой составила 1260 метров над уровнем моря.

На Закарпатье за февраль 2018 года даная лавина стала шестой по счету, и по объему - наибольшая. Объем лавины составил порядка 18 тысяч кубометров. В результате схода снежнйо массы пострадавших нет.

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