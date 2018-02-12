В Черновцах на кладбище на Зеленой горело здание

- 13.02.2018 12:02
В Черновцах на кладбище на Зеленой горело здание

Во вторник, 13 февраля, в Черновцах спасатели ликвидировали возгорание административного здания исторического кладбища, что находится на улице Зеленой.

Как стало известно по сообщению управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черновицкой области, площадь возгорания составила 95 квадратных метров.

Сообщение на линию Службы спасения 101 поступило утром 13 февраля, в 6:45. Сообщалось о возгорании административного здания на территории исторического кладбища на улице Зеленой.

Спасателей направили на место происшествия - на улицу Зеленую прибыли спасатели Государственных пожарно-спасательных частей №1 и №2. Так, было ликвидировано возгорание на площади 95 квадратных метров. В настоящее время оцениваеся причиненный ущерб, а также причина пожара.

Платиновая Буковина, Черновцы

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