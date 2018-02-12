



Чернівчани задекларували понад 2 млн грн за продажу майна - 13.02.2018 10:29

Як розповів начальник відділу адміністрування податків і зборів Чернівецького управління ГУ ДФС у Чернівецькій області Андрій Світовий, загалом вже подано 284 декларацій про майновий стан і доходи, громадянами задекларовано 21,03 млн. грн. доходів.

Про доходи від продажу нерухомого та рухомого майна на 2,03 млн. грн. відзвітували 12 чернівчан, про оренду нерухомого та рухомого майна на 104,3 тис. грн. – 23 містянина, про отриману спадщину на суму 0, 78 млн. грн. відзвітували 18 мешканців Чернівців.

Андрій Іванович зазначив, що громадяни можуть подати декларацію, як традиційно – у Центрі обслуговування платників за місцем реєстрації, надіслати її поштою, так і он-лайн. Для зручності декларантів, фіскальна служба передбачила можливість подання звіту в "Електронному кабінеті платника податків.

Вхід до оновленого сервісу здійснюється на офіційному веб-порталі ДФС за вкладкою "Електронний кабінет" або за посиланням: https://cabinet.sfs.gov.ua.

Докладну інформацію про користування "Електронним кабінетом" можна переглянути у розділі "Допомога" (https://cabinet.sfs.gov.ua/help/). Також на сайті ДФС є приклади заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, які розміщені за посиланням: http://sfs.gov.ua/deklaruvannya-dohodiv-gromadyan/poryadok-deklaruvannya-dohodiv-gromadya/prikladi-zapovnennya-/ (Головна>ДЕКЛАРУВАННЯ ДОХОДІВ ГРОМАДЯН>Порядок декларування доходів громадян>Приклади)

Чернівецька ОДПІ запрошує чернівчан до декларування доходів, отриманих у 2017-му році. Не зволікайте! Деклараційна кампанія триватиме до 1 травня 2018 року.



Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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