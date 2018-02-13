Буковина получит 2 тыс вакцин от кори- 13.02.2018 10:17
По информации директора Департамента здравоохранения Черновицкой областной госадминистрации Оксаны Андриец, Буковина в ближайшее время получит 2 тысячи дополнительных доз вакцины от кори.
Вакцины после перераспределения были переданы из Черкасской, Черниговской, Винницкой и Херсонской областей. Кроме того, еще 2 тысячи доз предполагается получить в ближайшее время из Харьковской области.
В первую очередь вакцины после распределения были переданы в районы, где они были в недостаточном количестве. Речь идет о Черновцах, Глыбокском, Хотинской, Сторожинецком и Новоселицком районах. На сегодняшний день вакцина присутствует на всей территории Черновицкой области.
Андриец также напомнила, что от кори нет специфического лечения, и вакцинация явлется единственным способом защитить свое здоровье. Также она отметила, что в течение 2017-2018 года на Буковине начали проводить дополнительные вакцинации против кори. В течение этого времени вакцины получили более 44 тысяч буковинцев. Только в январе нынешнего года остатками вакцины с 2017 года были вакционированы 3 900 детей. С января нынешнего года по настоящий момент было зарегистрирован 509 случаев заболевания корью, в том чисе и у 386 детей. За последнюю неделю в Чреновицкой области корью заболело 67 человек, в том числе и 42 ребенка.
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