



Крадій на Кіцманщині завдав збитків на 140 тис грн - 13.02.2018 09:37

В ході проведення досудового розслідування по факту крадіжки зі складського приміщення, поліцейські Кіцманського відділу поліції задокументували злочинну діяльність 36-річного жителя районного центру.

В минулому зловмисник вже притягувався до кримінальної відповідальності за наркотики та крадіжки. Не ставши на шлях виправлення, він продовжив свої злочинні діяння.

Порушник вчиняв крадіжки в основному із гаражних, складських та інших приміщень. До вчинення злочинів зловмисник готувався заздалегідь. Спочатку вдень він обстежував територію до місця скоєння крадіжки, наявність там охорони та шляхи відходу.

Після чого, впевнившись в тому, що його не спіймають, крадій підготовлював інструменти для зламу замків, вікон та дверей. Серед викраденого – електродрелі, шуруповерти, болгарки, зварювальні апарати, газові котли, телевізори, мікрохвильові печі, запчастини до автомобіля, мотоблок та багато іншого. Збував він речі здебільшого на ринку та на вулиці місцевим жителям.

Поліцейські встановили причетність зловмисника до 11 таких крадіжок. Викрадене майно поліцейські відшукали та повернули його власникам.

Слідчими відкриті кримінальні провадження, за статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Крадію вже оголошені підозри у вчиненні злочинів та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. За скоєння крадіжок зловмиснику загрожує до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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