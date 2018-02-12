Силы АТО продвинулись на 10 км на Донбассе

- 13.02.2018 09:28
Силы АТО продвинулись на 10 км на Донбассе

Как сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, украинские военные на Донбассе за 2017 год смогли улучшить свои позиции, также продвинувшись более чем на 10 км.

По словам Турчинова, украинская армия за 2016 и 2017 годы не уступила противнику ни метра земли. Кроме того, отмечается, что некоторым подразделениям удалось улучшить позиции и рподвинуться примерно на 10 и более километров.

Глава СНБО отметил, что попытки изменить расположение на линии разграничения для российско-террористических войск не увенчались успехом. Турчинов отметил, что боевики на Донбассе не смогли ни продвинуться, ни отбит какой-либо из населенных пунктов.

Предстаители ОБСЕ, напомним, ранее заявляли, что в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе расстояние между позициями сторон сократилось в 2017 году.

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Ключові слова: турчинов СНБО, АТО, линия разграничения

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