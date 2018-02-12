Буковинка під домашнім арестом вчинила крадіжку

- 13.02.2018 09:24
Буковинка під домашнім арестом вчинила крадіжку

Жінка вже не вперше скоює кримінальні правопорушення, через що вона вже знаходилась на лаві підсудних понад десять разів. Попри те, що зловмисниця знаходилась під домашнім арештом у зв’язку зі своєю злочинною діяльністю, це не завадило їй вчинити ще одне протиправне діяння.

До поліції повідомлення про крадійку надійшло від жителя Заставнівського району, котрий «гостював» у Чернівцях.

Поліцейські провели на місці події слідчі дії та з’ясували всю необхідну інформацію. Заявник разом з малознайомою жінкою розпивали спиртні напої на території закладу громадського харчування. Невдовзі чоловік відійшов у вбиральню, залишивши особисті речі під відповідальність нової приятельки. Остання одразу ж скористалась довірою буковинця та квапливо залишила заклад, прихопивши ноутбук потерпілого вартістю понад 5000 гривень.

Правоохоронці доклали максимальних зусиль, щоб встановити зловмисницю. Нею виявилась 44-річна жителька обласного центру. Жінка зізналась, що викравши електронний пристрій, вона одразу здала його до ломбарду.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. На даний час вирішується питання про оголошення зловмисниці підозри та обрання їй запобіжного заходу.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

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