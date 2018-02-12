



На Донбасс планируют отправить 20 тыс миротворцев ООН - 12.02.2018 17:42

На Мюнхенской конференции безопасности на текущей неделе планируется презентация отчета советника президента Украины Петра Порошенко Андерса Фога Расмунссена, который ранее занимал пост генсека НАТО. Отчет уже был представлен некоторым высокопоставленным лицам, среди которых спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

Так, согласно отчету, ООН предстоит рассмотрение применения для разрешения конфликта на Донбассе контингента из 20 тысяч военнослужащих из стран вне блока НАТО, и 4 тысяч полицейских. Соавтор отчета Ричад Гован, который является экспертом ООН Колумбийского университета, отметил, что в операции должны принимать участие европейские страны, страны с опытом проведения миротворческих операций, а также таких стран, которым доверяет РФ.

Несмотря на то, что эксперты назвали цифру в 50 000 участников миротворческой операции, Гован счел такое количество неправдоподобным.

В то же время, по его словам, при быстром разворачивании сил миротворцев на местах возможно проведение за 12 месяцев местных выборов на востоке Украины. После миротворцы могли бы остаться на определенное время, к примеру, на два года, в регионе.

Россия, располагающая правом вето на правах постоянного представителя Совета безопасности ООН, может не согласиться со всеми деталями операции. Также имеются другие трудности на пути воплощения плана в реальность.

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