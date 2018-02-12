Парень разослал букеты во все пабы города как извинение

- 12.02.2018 17:06
Парень разослал букеты во все пабы города как извинение

После многочисленных приглашений на свидание от настойчивого ухажера жительница Атертона Линдси Мюррей Сапьенте попросту заблокировала кавалера в социальной сети.

Несмотря на отказы ввиду занятости и всего прочего мужчина оставался настойчивым. Даже после того, как Линдси заблокировала его, своих попыток покорить сердце девушки он не оставил. Кавалер знал, что девушка работает в вместе со своей семьей пабе. Именно поэтому он разослал букеты во все 18 пабов Артертона. К каждому из букетов, адресованному "дочери владельца паба", прилагалась карточка с текстом "Мне жаль".

Букеты, само собой, оказались весьма неожиданными, поскольку они попали не по адресу. Одна из получательниц написала о букете в Facebook, чтобы узнать, может, кто-то еще получил такой подарок. В итоге с помощью социальной сети удалось обнаружить еще 16 пабов, которые получили букет "за компанию". Также был найден и курьер, развозивший по городу все 18 букетов для Линдси.

Сама Линдси позднее рассказала, что постоянно отказывала в свидании молодому человеку, ссылаясь на занятость на работе, а также на нежелание заводить отношения. Из-за чрезмерной настойчивости парня она просто отправила его в блок. А своими букетами молодой человек решил извиниться за свою настырность.

Платиновая Буковина

Ключові слова: романтичное извинение

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