Столкновение поездов в Австрии: 20 пострадавших и одна жертва

- 12.02.2018 16:32
Столкновение поездов в Австрии: 20 пострадавших и одна жертва

В районе станции Никласдорф в Австрии столкнулись два поезда. Авария произошла в понедельник, 12 февраля, примерно в 12:45 по местному времени.

Как отмечается, столкнулись два пассажирских поезда - электричка S-Bahn и поезд EuroCity, направлявшийся из Граца в Саарбрюккен. По предварительной информации, в результате происшествия ранены около двух десятков человек, по меньшей мере есть один погибший. Такие данные приводят в Красном Кресте со ссылкой на спасателей.

Также отмечается, что состояние 10-15 пострадавших оценивается как тяжелое.

В полиции сообщили, что имело место так называемое фланговое столкновение, в результате которого один из поездов сошел с рельсов. Точных причин аварии в настоящий момент не называют. 

На участке южной железной дороги движение приостановлено, и спасательная операция продолжается.

 

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