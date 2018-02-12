



Подробности свадьбы принца Гарри и Меган Маркл - 12.02.2018 15:01

Примерно через три месяца принц Гарри поведет под венец свою избранницу Меган Маркл. Представители британского двора делятся подробностями будущей свадьбы, которая запланирована на 19 мая 2018 года.

Так, торжественная церемония венчания состоится в Виндзорском замке, в часовне Святого Георгия. Часовня рассчитана примерно на 800 человек, но сколько гостей приглашены на празднование, пока еще не известно. Отсюда супружеская пара отправится по улицам Виндзора в карете, и все желающие могут увидеть новоиспеченных супругов во время их прогулки.

Перед свадьбой Маркл пройдет церемонию крещения в католической церкви. Уже после свадьбы она примет британское гражданство, благодаря чему сможет принять титул.

Элтон Джон отменил концерты на даты, совпадающие с датой свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. Также некоторые источники сообщают, что группа Spice Girls, которая очень нравилась Меган, сможет воссоединиться и выступить на королевской свадьбе.

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