В Украине началась Масленица 2018

- 12.02.2018 14:37
В Украине началась Масленица 2018

Масленица, которую празднуют в течение целой недели, началась сегодня в Украине. Масленичная неделя знаменует последнюю неделю перед Великим постом, вслед за которым наступает праздник Пасхи. Масленица также известна как Сыропустная неделя.

Примечательно, несмотря на то, что до начала Великого поста остается еще неделя, мясные продукты из рациона в ближайшие семь дней исключаются. Возможно, это связано с тем, что Великий пост - достаточно длительный, потому таким образом легче будет перейти от скоромной пищи к постной. Тем не менее, в течение Масленицы приветствуются блюда на молоке, сметане, яйцах и масле. Отсюда, очевидно, и пошло такое название - Масленица.

Среди большинства традиций Масленица входит в число тех, которые существовали еще до того, как наши предки приняли христианство. Стоит отметить, что если некоторые из обычаев искоренялись, другие же, наоборот, адаптировались, и Масленица оказалась среди них. Эту неделю в народе также именуют Отпущальной, Всеядной, Сыропустной, как мы писали выше, масленым заговеньем, масляной. 

Традиционное блюдо на Масленицу - блины, как заправленные сметаной, сливочным маслом, так и с различными начинками. Любители печь блины на Масленицу могут организовать гадание.

Платиновая Буковина

Ключові слова: масленица 2018, традиции масленицы

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