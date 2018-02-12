На Земле началась магнитная буря

- 12.02.2018 12:04
На Земле началась магнитная буря

По информации астрофизиков, массовая геомагнитная буря началась на Земле ввиду недавней вспышки на Солнце. При этом, в течение нескольких недель звезда еще будет оказывать свое влияние на жителей Земли.

Так, 15 февраля на Земле ожидается ближайшая магнитная буря.

В Национальном аэрокосмическом агентстве США отмечают, что на Землю обрушился солнечный ветер в результате самого сильного за десятилетие вспышким на Солнце. Ученые отмечают, что на Земле возможна мощнейшая геомагнитная буря, которая приведет к массе неприятных последствий и разрушений по причине усиленных солнечных ветров, выходящиз из дыр в атмосфере Солнца.

В марте 2018 также ожидается довольно много магнитных бурь - 13, 16, 19, 21, 22, 28 и 29 марта. Специалисты прогнозируют на сентябрь наибольшую магнитную бурю в 2018 году, которая произойдет ориентировочно 3 сентября. Кроме того, в первой декаде сентября также ожидается несколько магнитных бурь подряд.

Платиновая Буковина

Ключові слова: магнитная буря февраль 2018, магнитные бури 2018

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