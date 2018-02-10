В Черновцах нашли мертвым бойца АТО из Сторожинца- 12.02.2018 11:31
Жителя Сторожинца Анатолия Стецкого, который принимал участие в боевых действиях в зоне АТО на Донбассе, обнаружили в Черновцах мертвым.
Происшествие случилось в воскресенье, 11 февраля. Обстоятельства выясняет полиция.
Стецкий был молодым парнем - 1982 года рождения, в 2001 году он окончил Сторожинецкую школу №1 І-ІІІ ступеней. После он поступил в Национальный университет государственной налоговой службы Украины в Ирпене, где обучался с 2001 по 2006 год. В Вооруженные силы Украины Анатолий был мобилизован в августе 2014 года. Также он проиходил службу в зоне АТО в составе пограничных войск, как рассказал глава Объединения участников АТО в Сторожинецком районе Сергей Кривко. По возвращению с Донбасса Стецкий получил статус участника боевых действий. В течение долгого времени он не мог найти работу, и только недавно стало известно, что он устроился охранником в Черновцах.
Похоны Анатолия Стецкого запланированы на вторник, 13 февраля. Боец АТО будет похоронен в Сторожинце на городском кладбище рядом с могилой его матери.
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