



В Черновцах нашли мертвым бойца АТО из Сторожинца - 12.02.2018 11:31

Жителя Сторожинца Анатолия Стецкого, который принимал участие в боевых действиях в зоне АТО на Донбассе, обнаружили в Черновцах мертвым.

Происшествие случилось в воскресенье, 11 февраля. Обстоятельства выясняет полиция.

Стецкий был молодым парнем - 1982 года рождения, в 2001 году он окончил Сторожинецкую школу №1 І-ІІІ ступеней. После он поступил в Национальный университет государственной налоговой службы Украины в Ирпене, где обучался с 2001 по 2006 год. В Вооруженные силы Украины Анатолий был мобилизован в августе 2014 года. Также он проиходил службу в зоне АТО в составе пограничных войск, как рассказал глава Объединения участников АТО в Сторожинецком районе Сергей Кривко. По возвращению с Донбасса Стецкий получил статус участника боевых действий. В течение долгого времени он не мог найти работу, и только недавно стало известно, что он устроился охранником в Черновцах.

Похоны Анатолия Стецкого запланированы на вторник, 13 февраля. Боец АТО будет похоронен в Сторожинце на городском кладбище рядом с могилой его матери.

Платиновая Буковина, Черновцы

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