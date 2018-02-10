



Представители МВФ прибывают в Украину 12 02 2018 - 12.02.2018 11:22

В понедельник, 12 февраля, в Киев прибывают эксперты Международного валютного фонда. Цель визита представителей МВФ - переговоры с представителями украинских властей. Представительство МВФ в Украине отмечает, что команда фонда будет находиться в Киеве с 12 по 16 февраля.

Речь идет о прибытии несокльких экспертов Международного валютного фонда в Украину. Им предстоит обсудить с представителями украинской власти некоторые технические вопросы.

Отметим, что в нынешнем году Украина планирует погасить часть долговых обязательств перед МВФ - на сумму 43,7 миллиардов долларов США.

Примечательно, что эксперты не ожидают предоставления кредитов ЕС и МВФ Украине до того, как состоятся президентские выборы. Напомним, выборы президента Украины запланированы на 2019 год.

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