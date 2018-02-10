Вице-премьеры Украины и Польши проведут встречу

- 12.02.2018 11:13
Вице-премьеры Украины и Польши проведут встречу

16 февраля вице-премьер-министры Польши и Украины проведут встречу, в рамках которой планируется обсуждение закона об Институте национальной памяти Польши.

Информацию о предстоящей встрече озвучил польский вице-премьер Петр Глинский.

По словам польского чиновника, переговоры предстоят тяжелые, в особенности, ввижу принятых в закон изменений. Глинский отметил, что все же разделяет оптимизм в отношении данных переговоров, и подчеркнуцл наличие общих с Украиной интересов и ценностей. Глинский напомнил, что официальная реакция украинской стороны по поводу данного закона была сдержанной.

Вице-премьер-министр Польши подчеркнул, что его страна поддерживает Украину в евроинтеграции и в борьбе с РФ.

Ранее о сложившейся ситуации с Институтом национальной памяти Польши высказывался Яцек Чапутович, министр иностранных дел Польши. Он отметил, что вице-премьер-министры обеих страны должны найти общий язык на переговорах и прийти к консенсусу.

Платиновая Буковина

Ключові слова: антибандеровский закон, институт национальной памяти польши, вице премьеры украины и польши

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