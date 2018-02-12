



Як зекономити час та подати звіт онлайн - 12.02.2018 10:49

Чернівецька ОДПІ рекомендує суб′єктам господарювання переходити до сучасних та зручних способів звітування до фіскальних органів, а саме: засобами електронного зв'язку.

Звертаємо увагу, що подання податкової звітності в електронному вигляді має чимало переваг як для платника податків, так і для контролюючого органу.

Перш за все, платники податків заощаджують у часі (немає необхідності відвідувати податкову інспекцію та витрачати час у чергах до «вікна» прийому звітності при поданні звітності, оскільки достатньо її лише сформувати в електронному вигляді за допомогою спеціальних програм та передати через мережу Інтернет до податкового органу;

Відпадає необхідність слідкувати за оновленням бланків звітності та придбавати їх, так як програма оперативно оновлює формати подання документів в електронному вигляді по телекомунікаційним каналам зв'язку (у разі зміни форм податкових декларацій, інших документів, які є підставою для нарахування і сплати податків, або при введенні нових форм декларацій платник податків автоматично отримує можливість оновлення версій форматів);

Всі звіти автоматично перевіряються на наявність арифметичних помилок та описок;

Платник отримує підтвердження доставки звітності (фіскальна служба висилає квитанцію про отримання податкової декларації каналами телекомунікаційного зв'язку)

Суб'єкти господарювання мають можливість провести звірки по платежах та відслідковувати наявність податкового боргу.

Для того, щоб подати звіт в електронному вигляді необхідно:

- отримати ключ електронного цифрового підпису в одному з Акредитованих Центрів сертифікації ключів;

- в Електронному кабінеті, який розміщено на сайті ДФС України зареєструватися з допомогою отриманого електронного ключа як користувач Електронного кабінету;

- подати заяву до Договору про визнання електронного документообігу;

- отримуємо квитанцію про приєднання до електронного документообігу, після чого можна звітувати до контролюючого органу в електронному вигляді.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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