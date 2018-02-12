Як зекономити час та подати звіт онлайн

- 12.02.2018 10:49
Як зекономити час та подати звіт онлайн

Чернівецька ОДПІ рекомендує суб′єктам господарювання переходити до сучасних  та зручних способів звітування до фіскальних органів, а саме: засобами електронного зв'язку.

Звертаємо увагу, що подання податкової звітності в електронному вигляді має чимало переваг як для платника податків, так і для контролюючого органу.

Перш за все, платники податків заощаджують у часі (немає необхідності відвідувати податкову інспекцію та витрачати час у чергах до «вікна» прийому звітності при поданні звітності, оскільки достатньо її лише сформувати в електронному вигляді за допомогою спеціальних програм та передати через мережу Інтернет до податкового органу;

Відпадає необхідність слідкувати за оновленням бланків звітності та придбавати їх, так як програма оперативно оновлює формати подання документів в електронному вигляді по телекомунікаційним каналам зв'язку (у разі зміни форм податкових декларацій, інших документів, які є підставою для нарахування і сплати податків, або при введенні нових форм декларацій платник податків автоматично отримує можливість оновлення версій форматів);

Всі звіти автоматично перевіряються на наявність арифметичних помилок та описок;

Платник отримує підтвердження доставки звітності (фіскальна служба висилає квитанцію про отримання податкової декларації каналами телекомунікаційного зв'язку)
Суб'єкти господарювання мають можливість провести звірки по платежах та відслідковувати наявність податкового боргу.

Для того, щоб подати звіт в електронному вигляді необхідно:

-  отримати ключ електронного цифрового підпису в одному з  Акредитованих Центрів сертифікації ключів;

- в Електронному кабінеті, який розміщено на сайті ДФС України зареєструватися з допомогою отриманого електронного ключа як користувач Електронного кабінету;

-  подати заяву до Договору про визнання електронного документообігу;

-  отримуємо квитанцію про приєднання до електронного документообігу, після чого можна звітувати до контролюючого органу в електронному вигляді.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: звіт онлайн, податкова звіти, онлайн звіт в податкову, податкова чернівці

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Олимпиада-2018: украинец во время заезда выпал из саней С одним из украинских спортсменов на Зимней Олимпиаде 2018 в Пхенчхане приключилась неприятность - во время гонки Андрей Мандзий
- 12.02.2018 12:57
На Буковині п’яний водій збив двох хлопців, один загинув Дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками сталася увечері 10 лютого у селі Рідківцях Новоселицького району.
- 12.02.2018 12:13
На Земле началась магнитная буря По информации астрофизиков, массовая геомагнитная буря началась на Земле ввиду недавней вспышки на Солнце. При этом, в течени
- 12.02.2018 12:04
В Черновцах нашли мертвым бойца АТО из Сторожинца Жителя Сторожинца Анатолия Стецкого, который принимал участие в боевых действиях в зоне АТО на Донбассе, обнаружили в Черновцах мертвым.
- 12.02.2018 11:31
Представители МВФ прибывают в Украину 12 02 2018 В понедельник, 12 февраля, в Киев прибывают эксперты Международного валютного фонда. Цель визита представителей МВФ - переговоры
- 12.02.2018 11:22
Вице-премьеры Украины и Польши проведут встречу 16 февраля вице-премьер-министры Польши и Украины проведут встречу, в рамках которой планируется обсуждение закона об
- 12.02.2018 11:13
На Буковине 8 сел - все еще без света В Черновицкой области из-за неблагоприятных погодных условий все еще без электроснабжения остаются 8 населенных пунктов
- 12.02.2018 10:25
В Черновцах заминировали торговый центр В субботу, 10 февраля, появилось сообщение о минировании торгового центра "Формаркет" в Черновцах. Позднее в управлении полиции Черновицкой
- 12.02.2018 09:33
Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье 11 02 2018 Недалеко от Москвы потерпел крушение самолет АН-148, на борту которого находились 65 человек. Речь идет о самолете рейса Москва-Орск
- 12.02.2018 09:27
У Чернівцях в ТЦ "Формаркет" шукають вибухівку Як повідомили в патрульній поліції, причиною для початку пошуків виухівки став анонімний дзвінок
- 10.02.2018 08:31

Всі новини