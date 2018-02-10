



Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье 11 02 2018 - 12.02.2018 09:27

Недалеко от Москвы потерпел крушение самолет АН-148, на борту которого находились 65 человек. Речь идет о самолете рейса Москва-Орск "Саратовских авиалиний".

Экстренные службы информируют, что в результате крушения 11 февраля никто из летевших в данном самолете не выжил. Крушение произошло недалеко от села Аргунового в Подмосковье. Очевидцы сообщают, что катастрофа имела место незадолго после вылета из аэропорта Домодедово.

На место происшествия прибыли спасательные службы, чуть позднее приехал Министр транспорта РФ Максим Соколов. Очевидцы сообщают, что видели, как самолет начал распадаться еще в полете.

Камера внешнего наблюдения, установленная на частном доме, засняла момент падения самолета Ан-148 в Подмосковье.

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