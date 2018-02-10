У Чернівцях в ТЦ "Формаркет" шукають вибухівку- 10.02.2018 08:31
Сьогодні, 10 лютого в Чернівцях в ТЦ Формаркет поліція шукала вибухівку. Вхід в ТЦ Формаркет тимчасово перекритий до закінчення пошукових робіт. Як повідомили в патрульній поліції, причиною для початку пошуків виухівки став анонімний дзвінок. Всі аварійно-рятувальні служби працюють на місці.
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