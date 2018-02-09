



Ресторан Аристократ запрошує на День закоханих 2018 - 10.02.2018 11:52

Ресторан Аристократ вітає закоханих з найромантичнішим святом у році і готовий подарувати до Дня Валентина найщиріший та найприємніший подарунок - святкування в чудовій та вишуканій атмосфері. До Дня святого Валентина на вас чекає безліч сюрпризів та приємностей, які запамёятаються вам надовго.

Для вас цього святкого вечро гратиме вишукана жива музика, в репертуарі музикантів - найкращі романтичні композиції і запальні хіти.

Розважатимуть та даруватимуть винятковий настрій дует Family - участники гумористичних шоу "Розсміши коміка" та "Ліга сміху". Також ресторан Аристократ підготував для гостей тематичну фотозону в стилі романтичного свята!

Хочете вразити свою другу половинку? Подаруйте їй святковий вечір, а найприємніші враження від відпочинку до Дня закоханих вам подарує ресторан Аристократ.

Вартість - 800 грн. з особи (з урахуванням святкового меню). Деталі та замовлення столиків за номером тел. (095) 442 22 45

Платинова Буковина, Чернівці

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