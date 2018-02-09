



Ученые создали субмарину для исследований на Титане - 09.02.2018 17:20

Национальное аэрокосмическое агентство США совместно с учеными Вашингтонского университета работают над созданием особой субмарины, с помощью которой станет возможным исследование углеводных водоемов. Такую подводную лодку планируют запустить к спутнику Сатурна в ближайшие 20 лет.

С помощью криогенной лаборатории ученым удалось воссоздать условия на Титане - спутнике Сатурна. Дело в том, что на поверхности Титана температура составляет порядка 170-180 .

Исследования подразумевали добавление в камеру жидкой смеси с этаном и метаном в составе. В указанную смесь погружался небольшой плавающий картридж, который нагревается. Таким образом ученые планировали выяснить, как на гидродинамические характеристики будет оказывать влияние тепло от субмарины.

Кроме того, ученые разработали особую видеокамеру для новых условий и новое оптическое устройство, получившее название бороскоп. Бороскоп обеспечивает работу в условиях высокого давления и низких температурных показателей.

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