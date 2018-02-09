Из-за снегопада без света оказались 89 сел на Буковине- 09.02.2018 16:27
В Черновицкой области, как информируют в областной администрации, по состоянию на 12:00 9 февраля обесточены 89 населенных пунктов, из которых 43 - обесточены частично.
Так, над восстановлением электроснабжения работают 45 бригад, 16 единиц техники, а также 157 работников.
Представители пресс-службы Черновицкой областной государственной администрации отмечают, что аварийные работы по восстановлению электроснабжения продолжаются. Глава облгосадминистрации Александр Фищук держит ситуацию под личным контролем.
Электоснабжение в районах обещают восстановить до конца дня 9 февраля.
Напомним, ситуация в Черновцах и области осложнилась ввиду сильных осадков. За сутки выпало примерно 35 см осадков - город оказался буквально засыпан снегом. Снег все еще идет, и предполагается, что выпадет еще порядка 9 см. Фотогалерею снегопада смотрите здесь.
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