



Состоялось торжественное открытие Олимпиады-2018 - 09.02.2018 15:57

Торжественная церемония открытия XXIII Олимпийских игр состоялась в южнокорейском Пхенчхане в пятницу, 9 февраля.

На главном стадионе прошло интересеное шоу, украшением которого стало пиротехническое представление.

Делегации практически стран, прибывших на Олимпийские игры, прошествовали в рамках торжественной церемонии с флагами. Флаг украинской национальной сборной несла биатлонистка Елена Пидгрушная.

Сборные Южной и Северной Кореи прошли вместе под флагом Объединения.

Президент международного олимпийского комитета и президент Южной Кореи выступили с приветственной речью, которая и ознаменовала официальное открытие и старт Олимпиады-2018. После состоялось торжественное внесение факела с огнем. С факелом прошествоали по всему стадиону, после чего зажгли главный огонь Олимпиады.

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