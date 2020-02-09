



В Германии прошла дискотека в невесомости - 09.02.2018 13:52

Несколько сотен тысяч человек по всему миру оказались заинтересованы в проведении необычной вечеринки. Заявки принимались на посещение вечеринки в невесомости.

Отмечается, что необычная дискотека, первая в своем роде, состоялась 7 февраля на борту самолета Airbus A310 в Германии, в небе над Франкфуртом-на-Майне.

Несмотря на больше количество желающих, насладиться необыкновенным отдыхом смогли далеко не все - ввиду ограниченного пространства. Так, всего на борту аэробуса веселились 55 пассажиров, из которых 20 человек выиграли билет на тусовку в невесомости в рамках онлайн-конкурса.

Развлекали гостей ди-джеи Стив Аоки, Армин ван Бюрен и дуэт W&W.

Платиновая Буковина

Всі новини