В Германии прошла дискотека в невесомости- 09.02.2018 13:52
Несколько сотен тысяч человек по всему миру оказались заинтересованы в проведении необычной вечеринки. Заявки принимались на посещение вечеринки в невесомости.
Отмечается, что необычная дискотека, первая в своем роде, состоялась 7 февраля на борту самолета Airbus A310 в Германии, в небе над Франкфуртом-на-Майне.
Несмотря на больше количество желающих, насладиться необыкновенным отдыхом смогли далеко не все - ввиду ограниченного пространства. Так, всего на борту аэробуса веселились 55 пассажиров, из которых 20 человек выиграли билет на тусовку в невесомости в рамках онлайн-конкурса.
Развлекали гостей ди-джеи Стив Аоки, Армин ван Бюрен и дуэт W&W.
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