



В Черновцах из-за снега - пробки и отключения света - 09.02.2018 12:31

Сильную массу снега, которая обрушилась на Черновцы менее чем за сутки, не выдерживают линии электропередач и деревья. В результате, в ряде районов Черновцов местами поломаны и повалены деревья , ветками повреждены электрические провода, кое-где провода не выдержали веса снега. Фото заснеженных Черновцов можно посмотреть здесь .

В микрорайоне Гравитон, в парке Шевченко, на бульваре Героев Крут жители сообщают о сломанных деревьях. Особую опасность представляют оборванные провода, которые нависают прямо над дорогами - к примеру, на улицах Головной и Кордубы.

Снегоочистительная техника курсирует по Черновцам. Дороги относительно чистые и доступные для проезда транспорта. В то же время, это касается основных дорог, тогда как на объездной дороге со стороны Гравитона наблюдается огромная пробка.

Также сообщается, что из-за снега и пробок на дорогах машины скорой медицинской помощи могут задерживаться.

Многие черновчане жалуются на отсутствие достаточного количества транспорта. Многие добираются с большим трудом - на проезд уходит от часа и более времени. Так, люди сообщали о том, что на рейсы не вышли маршрутки №2, 20, 11, 12, 26 и другие, даже появилась информация о том, что в условиях снежного коллапса в Черновцах перевозчики устроили забастовку и требуют повышения тарифа на проезд до 5 гривен

Платиновая Буковина, Черновцы

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