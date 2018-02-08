В Черновцах из-за снега - пробки и отключения света

- 09.02.2018 12:31
В Черновцах из-за снега - пробки и отключения света

Сильную массу снега, которая обрушилась на Черновцы менее чем за сутки, не выдерживают линии электропередач и деревья. В результате, в ряде районов Черновцов местами поломаны и повалены деревья, ветками повреждены электрические провода, кое-где провода не выдержали веса снега. Фото заснеженных Черновцов можно посмотреть здесь.

В микрорайоне Гравитон, в парке Шевченко, на бульваре Героев Крут жители сообщают о сломанных деревьях. Особую опасность представляют оборванные провода, которые нависают прямо над дорогами - к примеру, на улицах Головной и Кордубы.

Снегоочистительная техника курсирует по Черновцам. Дороги относительно чистые и доступные для проезда транспорта. В то же время, это касается основных дорог, тогда как на объездной дороге со стороны Гравитона наблюдается огромная пробка. 

Также сообщается, что из-за снега и пробок на дорогах машины скорой медицинской помощи могут задерживаться.

Многие черновчане жалуются на отсутствие достаточного количества транспорта. Многие добираются с большим трудом - на проезд уходит от часа и более времени. Так, люди сообщали о том, что на рейсы не вышли маршрутки №2, 20, 11, 12, 26 и другие, даже появилась информация о том, что в условиях снежного коллапса в Черновцах перевозчики устроили забастовку и требуют повышения тарифа на проезд до 5 гривен 

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: снежный коллапс черновцы, чернвцы снегопад 2018 февраль, новости черновцы 9 02 2018

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Про право надання податкової знижки Податковим кодексом України передбачено право платників податків на податкову знижку. Тож за наявності підтверджуючих документів щодо понесених
- 09.02.2018 13:37
Венгрия заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО Дату проведения заседания комиссии Украина - НАТО, которая должна состояться на уровне министров обороны, все еще не подтвердили, несмотря на согласие наиболее влиятельных членов НАТО и просьбы Украины
- 09.02.2018 12:06
Почему дергается глаз Причин дергающегося глаза может быть несколько, и одна из наиболее явных и распространенных - это стрессы. Потому неудивительно, что если
- 09.02.2018 11:45
Податки з депозитів чернівчан поповнили бюджет на 2 млн грн У січні депозитні вклади чернівчан принесли держбюджету майже 2 млн. грн.
- 09.02.2018 10:48
На Солнце после затишья произошли вспышки С самого начала года на Солнце произошла мощнейшая вспышка, которая имела место примерно после относительного затишья в течение полугода
- 09.02.2018 10:22
Прожиточный минимум в Украине повысят на 10% Рост прожиточного минимума заложен в государственном бюджете Украины на 2018 год. Так, размер оповышения составит 10-12%, как сообщил вице-премьер
- 09.02.2018 10:09
В Черновцах снегопад 9 02 2018. Фото Черновцы засыпало снегом. Мокрый снег начал падать в середине дня 8 февраля, и со временем осадки перешли в обычный снег.
- 09.02.2018 09:11
Известна дата проведения Обнова фест 2018 В 2018 году ежегодный фестиваль Обнова-фест обещает стать юбилейным, десятым по счету.
- 08.02.2018 17:34
Украина готовится к безвизу с рядом стран По словам директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергея Погорельцева, ведомство
- 08.02.2018 17:02
Фестиваль Червона рута в Черновцах пройдет без гламура и официоза Основатель и художественный руководитель фестиваля Червона рута Анатолий Калениченко отметил, что фестиваль стал современным молодежным движением
- 08.02.2018 16:24

Всі новини