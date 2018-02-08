



Венгрия заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО - 09.02.2018 12:06

Дату проведения заседания комиссии Украина - НАТО, которая должна состояться на уровне министров обороны, все еще не подтвердили, несмотря на согласие наиболее влиятельных членов НАТО и просьбы Украины.

Стоит отметить, что заседание министров обороны КУНа должно было состояться 14 или 15 февраля. Для министров обороны всех стран-членов Североатлантического альянса данная возможность является одной из немногих, во время которой глава Минобороны Украины мог бы предстаить свои мысли своим коллегам из стран, которые являются ключевыми партнерами.

Право вето по данному вопросу применила Венгрия, в результате чего данная встреча была заблокирована.

В ответ на запрос Европарламента в Брюсселе отметили, что в настоящее время в календаре мероприятий заседаний комиссии Украина-НАТО не числится. Между тем, заседание КУН в декабре прошлого года состоялось, и на данной встрече поднимались вопросы с безопасностью в Украине, а также проведением в стране реформ. Данную встречу Венгрия блокировать не стала, причем, не исключено, что по причине низкого уровня представительства. Дело в том, что на прошлой встрече страны-члены НАТО преставляли послы.

Примечательно, что в январе 2018 года глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сиярто публично заявил, что страна будет блокировать министерсткое заседание КУН.

Возможность визита главы Минобороны Украины Степана Полторака даже при отмене формального проведения заседания КУН все же остается - к примеру, для проведения двусторонних встреч на министерском заседании. В графике министра данная поездка все еще есть, но все же неустановлено, отправится ли министр в Брюссель, учитывая отмену. Официально информацию не подтвердили и не опровергнули. В НАТО отмечают, что именно украиснкая сторона будет давать комментарии. Представители Министерства обороны Украины могут прокомментировать ситуацию даже уже после начала визита.

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