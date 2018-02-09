



Почему дергается глаз - 09.02.2018 11:45

Причин дергающегося глаза может быть несколько, и одна из наиболее явных и распространенных - это стрессы. Потому неудивительно, что если у вас, к примеру, нервная работа, или вы часто попадаете в сложные условия, то время от времени может дергаться глаз. Однако важно не только распознать причины, но и устранить их, чтобы минимизировать неприятные последствия.

Стрессы, как и переутомление, нередко становятся причиной дергающегося глаза. Если такое произошло с вами в первый раз, постарайтесь найти время для отдыха, хорошенько выспаться, разработайте оптимальный режим дня с учетом передышек, времени для прогулки. Избегайте стрессовых ситуаций, не перенапрягайтесь, и проблема спустя время уйдет сама собой. Главное - продолжать в том же духе, ведь организму всегда нужно время на восстановление.

Избыток кофеина также может послужить причиной данной проблемы. Полностью отказываться от содержащих кофеин продуктов вряд ли стоит. Но постарайтесь хотя бы ограничить их количество - поменьше употребляйте колы, кофе, из шоколада отдавайте предпочтение горькому черному, а также чая. Интересно, что по содержанию кофеина зеленый чай среди других видов чая находится в числе явных лидеров. Также пострайтесь пить больше воды.

Нехватка тех или иных витаминов в рационе также може спровоцировать дерганье глаза. Так, в холодное время года ощущается особенно остро недостаток витамина D вииду малого количества солнечного света. Отсутствие достаточного количества витамина D может провоцировать судороги, а также пресловутые подергивания глаза.

Среди причин проблемы наименее распространенной, но все же важной, являются нарушения в работе щитовидной железы. Если с щитовидкой у вас когда-либо были проблемы, и внезапно без очевидных причин начал дергаться глаз, возможно, проблема носит более серьезный характер. К примеру, при гипертиреозе может деграться глаз, а это заболевание означает повышенную выработку определенных гормонов, что оказывает на организм отравляющее воздействие. Так что не пренебрегайте своим здоровьем и обращайте внимание на сигналы, которые подает организм.

Платиновая Буковина

Всі новини