



Податки з депозитів чернівчан поповнили бюджет на 2 млн грн - 09.02.2018 10:48

У січні депозитні вклади чернівчан принесли держбюджету майже 2 млн. грн.

Протягом першого місяця року пасивні доходи платників, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, додали до державного бюджету 1,9 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб із доходу у вигляді процентів.

Чернівецька ОДПІ нагадує, що оподаткування пасивних доходів у вигляді депозитів запроваджено з 1 серпня 2014 року. На сьогоднішній день ставка податку складає 18%. Слід зауважити, що ставка однаково діє на усіх вкладників. Не має значення ані сума вкладу (депозиту), ані розмір отриманих відсотків.

Звертаємо увагу, що оподатковується не сама сума депозитів, а виплачені відсотки за ними (ст. 167.1, 170.4. Податкового кодексу України).

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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