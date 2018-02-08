Податки з депозитів чернівчан поповнили бюджет на 2 млн грн- 09.02.2018 10:48
У січні депозитні вклади чернівчан принесли держбюджету майже 2 млн. грн.
Протягом першого місяця року пасивні доходи платників, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, додали до державного бюджету 1,9 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб із доходу у вигляді процентів.
Чернівецька ОДПІ нагадує, що оподаткування пасивних доходів у вигляді депозитів запроваджено з 1 серпня 2014 року. На сьогоднішній день ставка податку складає 18%. Слід зауважити, що ставка однаково діє на усіх вкладників. Не має значення ані сума вкладу (депозиту), ані розмір отриманих відсотків.
Звертаємо увагу, що оподатковується не сама сума депозитів, а виплачені відсотки за ними (ст. 167.1, 170.4. Податкового кодексу України).
Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ
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