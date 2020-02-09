На Солнце после затишья произошли вспышки

- 09.02.2018 10:22
На Солнце после затишья произошли вспышки

С самого начала года на Солнце произошла мощнейшая вспышка, которая имела место примерно после относительного затишья в течение полугода. Специалисты Национального аэрокосмического агентства США отмечают, что они зафиксировали вспышки третьего и четвертого класса активности (С и В соответственно).

В NASA зафиксировали одну из первых вспышек в ночь с 4 на 5 февраля. После нее уже имели место другие вспышки, которые произошли целой серией. Кроме того, в ночь на 8 февраля также имела место солнечная активность.

Ученые отмечают - указанные вспышки, несмотря на относительную мощность, все же довольно слабы. Но они интересны исследователям по той причине, что они пришли на смену нескольким месяцам без солнечной активности. Судя по всему, особого влияния на самочувствие людей, а также на работу техники и устройств связи эти солнечные вспышки не окажут.

Стоит отметить, что две недавние очень мощные вспышки на Солнце произошли 7 сентября 2017 года. Одной из них был присвоен Х класс активности, который является наивысшим.

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Ключові слова: солнечная активность, вспышки на солнце

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