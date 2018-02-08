Прожиточный минимум в Украине повысят на 10%

- 09.02.2018 10:09
Прожиточный минимум в Украине повысят на 10%

Рост прожиточного минимума заложен в государственном бюджете Украины на 2018 год. Так, размер оповышения составит 10-12%, как сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

От прожиточного минимума, напоминает Розенко, зависит более 80 видов социальных выплат.

2017 год, как отметил вице-премьер, отметился крупным повышением минимальной зарплаты, которая возросла практически в два раза - 3200 гривен. С 1 января 2018 года минималка выросла еще на 17%, достигнув размера в3723 гривны. Зарплаты учителей выросли на 25%. Кроме того, также в ходе реализации медицинской реформы ожидается повышение зарплаты врачей.

Кроме того, также предусматривается очередное повышение минимальной зарплаты, и эту возможность будут рассматривать по итогам первого квартала 2018 года. Повысить минималку предложили до 4100 гривен. Розенко отметил, что возможности для такого повышения есть, потому такой исход вполне реален.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: прожиточный минимум, минималка 2018 в Украине

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