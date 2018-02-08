



Прожиточный минимум в Украине повысят на 10% - 09.02.2018 10:09

Рост прожиточного минимума заложен в государственном бюджете Украины на 2018 год. Так, размер оповышения составит 10-12%, как сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

От прожиточного минимума, напоминает Розенко, зависит более 80 видов социальных выплат.

2017 год, как отметил вице-премьер, отметился крупным повышением минимальной зарплаты, которая возросла практически в два раза - 3200 гривен. С 1 января 2018 года минималка выросла еще на 17%, достигнув размера в3723 гривны. Зарплаты учителей выросли на 25%. Кроме того, также в ходе реализации медицинской реформы ожидается повышение зарплаты врачей.

Кроме того, также предусматривается очередное повышение минимальной зарплаты, и эту возможность будут рассматривать по итогам первого квартала 2018 года. Повысить минималку предложили до 4100 гривен. Розенко отметил, что возможности для такого повышения есть, потому такой исход вполне реален.

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