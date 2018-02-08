Фестиваль Червона рута в Черновцах пройдет без гламура и официоза- 08.02.2018 16:24
Основатель и художественный руководитель фестиваля Червона рута Анатолий Калениченко отметил, что фестиваль стал современным молодежным движением, объединившим всю Украину. по его словам, фестиваль полюбили и в Крыму, и на Донбассе, и если бы государство поддерживало различные культурные инициативы, в особенности, и Червону руту, вероятно, в стране не возникла бы война.
Калениченко отметил, что Червона рута является самым демократичным фестивалем, поскольку он не подразумевает вступительных взносов за выступление, как у остальных музыкальных фестивалей. Потому было решено провести в Черновцах фестиваль в 2019 году под лозунгом отказа от официоза и гламура. Основатель фестиваля подчеркнул, что талантливыми люди могут быть независимо от их достатка, и в этом им помогает Червона рута. На отборочных конкурсах каждые два года фестиваль собирает в областях до 5 тысяч участников.
Тарас Мельник, который также является основателем и директором фестиваля Червона рута, напомнил, что несмотря на прямой запрет черновицких властей и вопреки государственной власти, фестиваль был все же проведен, и он смог открыть новую волну в украинской музыке. Червона рута позволила открыть современное украинское искусство, во многом опережающее московское. Многие молодые артисты смогли впервые спеть на украинском языке и осознавать свое творчество именно в украинском аспекте.
Мельник подчеркнул, что фестиваль и по сегодняшний день обладает идеологией. Фестиваль начался с прорыва, с качественного звука, старта новой идеологии, когда на сцену вынесли флаги Украины и прозвучал государственный гимн.
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