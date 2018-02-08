В 2018 году у YouTube появится конкурент- 08.02.2018 15:50
На разработку аналога ресурса видеохостинга YouTube стартап Lino из Кремниевой долины уже собрал порядка 20 миллионов долларов. Разработчики планируют создать децентрализованную видеоплатформу с использованием технологии блокчейн, пользователи которой будут ее владельцами.
Создатели новой платформы Lino отмечают, что YouTube в настоящее время ориентирован на заработок денег, то есть, основной является коммерческая составляющая. Это значит, что креативность авторов ограничивается, и их можно контролировать. Поскольку Lino планирует работать без посредника, авторов не будут ни в чем ограничивать, потому и контент обещает стать более интересным.
Так, теперь степень вовлеченности людей в контент будет определять его ценность. На качество никоим образом нельзя будет повлиять с помощью ботов, то есть, автоматизированных систем. Кроме того, комиссию за перевод средств также брать не будут. Разработчики нового ресурса отмечают, что их платформа будет генерировать вознаграждение для создателей контента, превышающее в 3-5 раз предлагаемое видеохостингом YouTube.
Ориентировочно новая видеоплатформа Lino должна быть запущена до конца нынешнего года.
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