Буковинец Тесленко выиграл 12-й профессиональный бой- 08.02.2018 14:22
Молодой украинский боксер в супертяжелом весе Александр Тесленко родом из Черновцов одержал очередную, уже 12-ю по счету победу на профессиональном ринге.
Недавно Тесленко, выступавший ранее под эгидой промоутерской компании Леннокса Льюиса, подписал новый контракт с компанией Лу ДиБеллы Dibella Entertainment.
Свой первый поединок под патронатом DBE Александр провел в Нью-Йорке 7 февраля против американца Кена Хикмана.
Бой завершился уже во втором раунде в пользу Тесленко. Хикману было тяжело противостоять ударам Александра уже в первом раунде, а вол втором практически в самом начале буковинец отправил соперника в нокдаун. Хикман смог подняться и продолжить бой, однако, ненадолго. Бой остановила судейская команда.
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