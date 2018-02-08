



Буковинец Тесленко выиграл 12-й профессиональный бой - 08.02.2018 14:22

Молодой украинский боксер в супертяжелом весе Александр Тесленко родом из Черновцов одержал очередную, уже 12-ю по счету победу на профессиональном ринге.

Недавно Тесленко, выступавший ранее под эгидой промоутерской компании Леннокса Льюиса, подписал новый контракт с компанией Лу ДиБеллы Dibella Entertainment.

Свой первый поединок под патронатом DBE Александр провел в Нью-Йорке 7 февраля против американца Кена Хикмана.

Бой завершился уже во втором раунде в пользу Тесленко. Хикману было тяжело противостоять ударам Александра уже в первом раунде, а вол втором практически в самом начале буковинец отправил соперника в нокдаун. Хикман смог подняться и продолжить бой, однако, ненадолго. Бой остановила судейская команда.

Платиновая Буковина

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