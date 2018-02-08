



Инфляция в Венесуэле превысила 4000% - 08.02.2018 12:53

По сообщению главы комиссии по финансам и экономическому развитию парламента Венесуэлы Рафаэля Гусмана, в годовом выражении в стране инфляция составила 4068%.

В январе 2018 года индекс гиперинфляции составил 84,2%, и этот показатель на сегодняшний день превышает показатели в любой другой стране.

Гусман отметил, что неэффективные и неудачные методы, используемые правительством во главе с президентом Николасом Мадуро, привели к резкому росту уровня инфляции и глубочайшему экономическому кризису в истории страны. При этом, прогнозы на будущее Венесуэлы также далеки от положительных.

Несколько поправить ситуацию можно за счет изменения сформированной системы, что позволит открыть приток в Венесуэлу инвестиций, улучшить международные денежные переводы.

Также о сложившейся ситуации заявил член постоянной комиссии по финансам и экономическому развитию Национальной ассамблеи парламента Венесуэлы Андрес Элой Камехо. Несмотря на то, что каждый год в первом квартале фиксируется меньший уровень инфляции, прогнозы на февраль-март остаются довольно тревожными.

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