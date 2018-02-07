



В США собаке выдали пособие по безработице - 08.02.2018 12:08

Американское агентство по безработице штата Мичиган удовлетворило заявку на пособие по безработице для некоего мистера Майкла Райдера. Как отметил адвокат, получивший данное письмо, его в самом деле зовут Майкл, однако фамилия - Хэддок, а не Райдер. Райдер - это имя его собаки.

Таким образом, пес по кличке Райдер получил пособие по безработице на сумму 360 долларов США в неделю. Хэддок заявил, что не сомневался в умственных способностях своего пса, однако питомец на этот раз его по-настоящему удивил.

Последним местом работы Райдера в документе числился ресторан в Детройте, куда позвонил Хэддок. Впрочем, как и стоило ожидать, о таком необычном сотруднике, который якобы работал у них в ресторане, там никто не знал.

Примечательно, что на пособия по безработице все чаще начали подаваться фальшивые заявки. Вследствие этого Агентство по безработице штата Мичиган 30 января заявило о создании особого следственного подразделения, которое будет определять мошенников еще до того, как им будут выделены средства.

Спустя некоторое время Майклу Хэддоку отправили новое письмо, где с сожалением отметили, что пособие по безработице Райдеру выплачиваться не будет.

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