



В Чернівцях стались 2 ДТП з постраждалими 7 02 2018 - 08.02.2018 12:03

Внаслідок автокатастроф на лікарняних ліжках опинилися пішохід та велосипедист.

7 лютого пізно ввечері по вулиці Руській 23-річний водій, керуючи автомобілем «ВАЗ 21099», допустив наїзд на пішохода. За попередньою інформацією, чернівчанин переходив проїжджу частину у невстановленому місці.

Потерпілий отримав серйозні травми та був госпіталізований до лікарні швидкої медичної допомоги. Оглянувши чоловіка, медики також діагностували у нього алкогольну інтоксикацію.

Ще одна трагічна автопригода сталася цього ж вечора поблизу міського торговельного комплексу «Калинівський ринок». 58-річний водій мікроавтобуса «Фольксваген» допустив наїзд на 53-річного велосипедиста, котрий рухався у попутному з автівкою напрямку. На момент скоєння ДТП водій велосипеда, опинившись в межах пішоходного перехода, раптово здійснив поворот, щоб перетнути автодорогу.

Внаслідок автопригоди велосипедиста з політравмою госпіталізували до медичної установи. Наразі стан здоров’я потерпілого стабільний.

Як показало медичне освідчення, в обох дорожніх інцидентах водії автівок були тверезі.

За фактами ДТП відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. На даний час поліцейські призначили ряд експертиз для встановлення всіх обставин даних автопригод. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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