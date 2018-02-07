Четвероклассники будут сдавать два предмета ДПА

- 08.02.2018 11:32
Четвероклассники будут сдавать два предмета ДПА

В 2018 году ученики четвретых классов будут сдававать государственную итоговую аттестацию (ДПА) по двум предметам, как сообщают представители Министерства образования и науки Украины.

При переходе из 4 в 5 класс ученики будут сдавать государственную итоговую аттестацию по украинскому языку, которая позволит оценить результаты обучения ребенка собственно украинскому языку и чтению одновременно. Вторая ДПА будет сдаваться по математике. Напомним, что ранее четвероклассники сдавали три государственных итоговых аттестации - по математике, а также по украинскому языку и чтению, поскольку последине два предмета оценивались отдельно. 

Кроме того, желающие могут сдавать ДПА по третьему предмету. Речь идет о языке национального меньшинства - если ребенок обучается на языке национального меньшиства или изучает язык в школе дополнительно. Решение о сдаче ДПА по данному предмету принимается по желанию родителей и педколлектива школы.

Сроки проведения государственной итоговой аттестации для учеников 4-х и 9-х классов определяются индивидуально каждой школой. Для выпускников 11-х классов аттестация проводится в формате ЗНО в специально определенное время.

Что касается учеников 9-х классов, то они сдают государственную итоговую аттестацию по украинскому языку, по математике, а также по одному предмету на выбор педсовета школы. Выпускники 11-х классов также сдают три премета ДПА - общеобязательное по украинскому языку и литературе, математика или история Украины - на выбор, в зависимости от профиля будущего высшего образования, и третий предмет на выбор из оставшегося списка.

К слову, регистрация на ЗНО 2018 стартовала 6 февраля, и подать всю необходимую регистрационную информацию можно до 19 марта. С 22 мая по 13 июня пройдет основная сессия ЗНО 2018. 

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: государственная итоговая аттестация, дпа 4 класс

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Инфляция в Венесуэле превысила 4000% По сообщению главы комиссии по финансам и экономическому развитию парламента Венесуэлы Рафаэля Гусмана, в годовом выражении в стране
- 08.02.2018 12:53
В США собаке выдали пособие по безработице Американское агентство по безработице удовлетворило заявку на пособие по безработице для некоего мистера Майкла Райдера. Как отметил адвокат, получивший данное письмо, его в самом деле зовут Майкл, однако фамилия
- 08.02.2018 12:08
В Чернівцях стались 2 ДТП з постраждалими 7 02 2018 7 лютого пізно ввечері по вулиці Руській 23-річний водій, керуючи автомобілем «ВАЗ 21099», допустив наїзд на пішохода
- 08.02.2018 12:03
В Украине ожидается ухудшение погоды 8-9 февраля Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины, со ссылкой на Укргидрометцентр, сообщает, что под воздействием активного циклона в Украине резко изменится погода, причем, не в лучшую сторону.
- 08.02.2018 10:24
На Калинке вечером 7 февраля сбили велосипедиста Вечером среды, 7 февраля, на улице Калиновской недалеко от Калиновского рынка произошло ДТП.
- 08.02.2018 10:11
Олимпиада-2018: прошли первые соревнования по керлингу Первые спортивные соревнования в рамках Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане состоялись накануне официального открытия, утром, 8 февраля.
- 08.02.2018 09:43
Спрощеного податку в січні сплачено на 17 млн грн У січні цього року до бюджету столиці Буковини від суб’єктів господарювання, які обрали спрощену систему оподаткування
- 08.02.2018 09:28
Винуватець смертельної ДТП знаходиться під вартою Як уже повідомляв відділ комунікації обласного Управління Нацполіції, в ніч на 5 лютого у ДТП на Сторожинеччин
- 08.02.2018 09:18
В землетрясении на Тайване пострадали иностранцы На острове Тайвань произошло землетрясение, в результате которого были травмированы 22 иностранных гражданина. Кроме того, сообщается
- 07.02.2018 17:47
Маск рассказал о крушении центрального ускорителя Falcon Heavy Запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy можно считать в целом успешным. Впрочем, нельзя не отметить разрушение центрального ускорителя
- 07.02.2018 17:34

Всі новини