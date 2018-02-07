



Четвероклассники будут сдавать два предмета ДПА - 08.02.2018 11:32

В 2018 году ученики четвретых классов будут сдававать государственную итоговую аттестацию (ДПА) по двум предметам, как сообщают представители Министерства образования и науки Украины.

При переходе из 4 в 5 класс ученики будут сдавать государственную итоговую аттестацию по украинскому языку, которая позволит оценить результаты обучения ребенка собственно украинскому языку и чтению одновременно. Вторая ДПА будет сдаваться по математике. Напомним, что ранее четвероклассники сдавали три государственных итоговых аттестации - по математике, а также по украинскому языку и чтению, поскольку последине два предмета оценивались отдельно.

Кроме того, желающие могут сдавать ДПА по третьему предмету. Речь идет о языке национального меньшинства - если ребенок обучается на языке национального меньшиства или изучает язык в школе дополнительно. Решение о сдаче ДПА по данному предмету принимается по желанию родителей и педколлектива школы.

Сроки проведения государственной итоговой аттестации для учеников 4-х и 9-х классов определяются индивидуально каждой школой. Для выпускников 11-х классов аттестация проводится в формате ЗНО в специально определенное время.

Что касается учеников 9-х классов, то они сдают государственную итоговую аттестацию по украинскому языку, по математике, а также по одному предмету на выбор педсовета школы. Выпускники 11-х классов также сдают три премета ДПА - общеобязательное по украинскому языку и литературе, математика или история Украины - на выбор, в зависимости от профиля будущего высшего образования, и третий предмет на выбор из оставшегося списка.

К слову, регистрация на ЗНО 2018 стартовала 6 февраля, и подать всю необходимую регистрационную информацию можно до 19 марта. С 22 мая по 13 июня пройдет основная сессия ЗНО 2018.

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