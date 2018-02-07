



В Украине ожидается ухудшение погоды 8-9 февраля - 08.02.2018 10:24

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины, со ссылкой на Укргидрометцентр, сообщает, что под воздействием активного циклона в Украине резко изменится погода, причем, не в лучшую сторону.

В сообщении ГСЧС отмечается, что снег и мокрый снег ожидается ночью 8 февраля в большинстве областей Правобережной Украины, в центре, а также в южных областях. Сильные осадки в виде снега с приростом снежного покрова 8-10 см ожидаются в Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой областях. Сильный мокрый снег и дождь ожидаются в Кировоградской и Черкасской областях, сильный дождь - в Николаевской и Одесской областях. Местами в западных и северных областях возможен гололед, гололедица на дорогах, налипание мокрого снега.

Днем 8 февраля сильные осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются в Одесской, Черкасской, Николаевской и Кировограской областях. Также синоптики прогнозируют налипание мокрого снега, местами гололед.

Ветер преимущественно юго-восточного, восточного направления, со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Порывы ветра до 15-20 метров в секунду возможны днем на территории Левобережной Украины. В ночное время средняя температура составит от 2 до 7 градусов ниже нуля, в Сумской и Черниговской областях возможно до -10 градусов. В районе 0 градусов температура будет держаться на юге и западе Украины. Днем температура будет держаться в пределах отметок -2... +3 градуса, на юге возможно потепление до +4... +9 градусов.

В Киеве днем 8 февраля и ночью 9 февраля синоптики обещают умеренные осадки в виде мокрого снега с приростом снежного покрова в пределах 5-10 сантиметров. В столице также ожидается гололедица на дорогах и налипание мокрого снега.

9 февраля в ряде областей, а именно - в Черновицкой, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой. Черкасской, Житомирской, а также местами в Черниговской и Киевской, ожидаются осадки в виде сильного снега, мокрого снега. Также прогнозируется налипание мокрого снега, гололедица на дорогах, метели и формирование снежного покрова до 10-20 сантиметров. Сильный дождь и мокрый снег, гололед и налипание мокрого снега прогнозируются в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской областях.

Синоптики также прогнозируют усиление ветра 8-9 февраля до 15-20 метров в секунду. В связи с ухудшением погодных условий, гололедицей и налипанием мокрого снега в работе электрических сетей возможны нарушения, срабатываение систем безопасности и обрывы линий электропередач. Также ухудшается ситуация с безопасностью на дорогах. В связи с чем участников дорожного движения призывают быть максимально внимательынми на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, безопасную дистанцию.

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