В Украине ожидается ухудшение погоды 8-9 февраля

- 08.02.2018 10:24
В Украине ожидается ухудшение погоды 8-9 февраля

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины, со ссылкой на Укргидрометцентр, сообщает, что под воздействием активного циклона в Украине резко изменится погода, причем, не в лучшую сторону.

В сообщении ГСЧС отмечается, что снег и мокрый снег ожидается ночью 8 февраля в большинстве областей Правобережной Украины, в центре, а также в южных областях. Сильные осадки в виде снега с приростом снежного покрова 8-10 см ожидаются в Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой областях. Сильный мокрый снег и дождь ожидаются в Кировоградской и Черкасской областях, сильный дождь - в Николаевской и Одесской областях. Местами в западных и северных областях возможен гололед, гололедица на дорогах, налипание мокрого снега.

Днем 8 февраля сильные осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются в Одесской, Черкасской, Николаевской и Кировограской областях. Также синоптики прогнозируют налипание мокрого снега, местами гололед.

 Ветер преимущественно юго-восточного, восточного направления, со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Порывы ветра до 15-20 метров в секунду возможны днем на территории Левобережной Украины. В ночное время средняя температура составит от 2 до 7 градусов ниже нуля, в Сумской и Черниговской областях возможно до -10 градусов. В районе 0 градусов температура будет держаться на юге и западе Украины. Днем температура будет держаться в пределах отметок -2... +3 градуса, на юге возможно потепление до +4... +9 градусов.

В Киеве днем 8 февраля и ночью 9 февраля синоптики обещают умеренные осадки в виде мокрого снега с приростом снежного покрова в пределах 5-10 сантиметров. В столице также ожидается гололедица на дорогах и налипание мокрого снега.

9 февраля в ряде областей, а именно - в Черновицкой, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой. Черкасской, Житомирской, а также местами в Черниговской и Киевской, ожидаются осадки в виде сильного снега, мокрого снега. Также прогнозируется налипание мокрого снега, гололедица на дорогах, метели и формирование снежного покрова до 10-20 сантиметров. Сильный дождь и мокрый снег, гололед и налипание мокрого снега прогнозируются в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской областях.

Синоптики также прогнозируют усиление ветра 8-9 февраля до 15-20 метров в секунду. В связи с ухудшением погодных условий, гололедицей и налипанием мокрого снега в работе электрических сетей возможны нарушения, срабатываение систем безопасности и обрывы линий электропередач. Также ухудшается ситуация с безопасностью на дорогах. В связи с чем участников дорожного движения призывают быть максимально внимательынми на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, безопасную дистанцию.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: погода февраль 2018, налипание мокрого снега

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Инфляция в Венесуэле превысила 4000% По сообщению главы комиссии по финансам и экономическому развитию парламента Венесуэлы Рафаэля Гусмана, в годовом выражении в стране
- 08.02.2018 12:53
В США собаке выдали пособие по безработице Американское агентство по безработице удовлетворило заявку на пособие по безработице для некоего мистера Майкла Райдера. Как отметил адвокат, получивший данное письмо, его в самом деле зовут Майкл, однако фамилия
- 08.02.2018 12:08
В Чернівцях стались 2 ДТП з постраждалими 7 02 2018 7 лютого пізно ввечері по вулиці Руській 23-річний водій, керуючи автомобілем «ВАЗ 21099», допустив наїзд на пішохода
- 08.02.2018 12:03
Четвероклассники будут сдавать два предмета ДПА В 2018 году ученики четвертых классов будут сдавать государственную итоговую аттестацию по двум предметам, как сообщают представители Министерства
- 08.02.2018 11:32
На Калинке вечером 7 февраля сбили велосипедиста Вечером среды, 7 февраля, на улице Калиновской недалеко от Калиновского рынка произошло ДТП.
- 08.02.2018 10:11
Олимпиада-2018: прошли первые соревнования по керлингу Первые спортивные соревнования в рамках Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане состоялись накануне официального открытия, утром, 8 февраля.
- 08.02.2018 09:43
Спрощеного податку в січні сплачено на 17 млн грн У січні цього року до бюджету столиці Буковини від суб’єктів господарювання, які обрали спрощену систему оподаткування
- 08.02.2018 09:28
Винуватець смертельної ДТП знаходиться під вартою Як уже повідомляв відділ комунікації обласного Управління Нацполіції, в ніч на 5 лютого у ДТП на Сторожинеччин
- 08.02.2018 09:18
В землетрясении на Тайване пострадали иностранцы На острове Тайвань произошло землетрясение, в результате которого были травмированы 22 иностранных гражданина. Кроме того, сообщается
- 07.02.2018 17:47
Маск рассказал о крушении центрального ускорителя Falcon Heavy Запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy можно считать в целом успешным. Впрочем, нельзя не отметить разрушение центрального ускорителя
- 07.02.2018 17:34

Всі новини