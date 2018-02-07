На Калинке вечером 7 февраля сбили велосипедиста- 08.02.2018 10:11
Вечером среды, 7 февраля, на улице Калиновской недалеко от Калиновского рынка произошло ДТП.
Как сообщается, авария, в которой пострадал велосипедист, произошла примерно в 21:00.
Пользователи социальных сетей сообщают, что велосипедист попал под колеса автомобиля марки Volkswagen.
Представители пресс-слубы Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области подтвердили, что ДТП имело место. В настоящий момент известно, что велосипедист получил несколько травм в результате столкновения. Больше подробностей в настоящее вермя не озвучивают.
Коментарі (0)
Другие новости:
Инфляция в Венесуэле превысила 4000% По сообщению главы комиссии по финансам и экономическому развитию парламента Венесуэлы Рафаэля Гусмана, в годовом выражении в стране
- 08.02.2018 12:53
- 08.02.2018 12:53
В США собаке выдали пособие по безработице Американское агентство по безработице удовлетворило заявку на пособие по безработице для некоего мистера Майкла Райдера. Как отметил адвокат, получивший данное письмо, его в самом деле зовут Майкл, однако фамилия
- 08.02.2018 12:08
- 08.02.2018 12:08
В Чернівцях стались 2 ДТП з постраждалими 7 02 2018 7 лютого пізно ввечері по вулиці Руській 23-річний водій, керуючи автомобілем «ВАЗ 21099», допустив наїзд на пішохода
- 08.02.2018 12:03
- 08.02.2018 12:03
Четвероклассники будут сдавать два предмета ДПА В 2018 году ученики четвертых классов будут сдавать государственную итоговую аттестацию по двум предметам, как сообщают представители Министерства
- 08.02.2018 11:32
- 08.02.2018 11:32
В Украине ожидается ухудшение погоды 8-9 февраля Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины, со ссылкой на Укргидрометцентр, сообщает, что под воздействием активного циклона в Украине резко изменится погода, причем, не в лучшую сторону.
- 08.02.2018 10:24
- 08.02.2018 10:24
Олимпиада-2018: прошли первые соревнования по керлингу Первые спортивные соревнования в рамках Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане состоялись накануне официального открытия, утром, 8 февраля.
- 08.02.2018 09:43
- 08.02.2018 09:43
Спрощеного податку в січні сплачено на 17 млн грн У січні цього року до бюджету столиці Буковини від суб’єктів господарювання, які обрали спрощену систему оподаткування
- 08.02.2018 09:28
- 08.02.2018 09:28
Винуватець смертельної ДТП знаходиться під вартою Як уже повідомляв відділ комунікації обласного Управління Нацполіції, в ніч на 5 лютого у ДТП на Сторожинеччин
- 08.02.2018 09:18
- 08.02.2018 09:18
В землетрясении на Тайване пострадали иностранцы На острове Тайвань произошло землетрясение, в результате которого были травмированы 22 иностранных гражданина. Кроме того, сообщается
- 07.02.2018 17:47
- 07.02.2018 17:47
Маск рассказал о крушении центрального ускорителя Falcon Heavy Запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy можно считать в целом успешным. Впрочем, нельзя не отметить разрушение центрального ускорителя
- 07.02.2018 17:34
- 07.02.2018 17:34