



На Калинке вечером 7 февраля сбили велосипедиста - 08.02.2018 10:11

Вечером среды, 7 февраля, на улице Калиновской недалеко от Калиновского рынка произошло ДТП.

Как сообщается, авария, в которой пострадал велосипедист, произошла примерно в 21:00.

Пользователи социальных сетей сообщают, что велосипедист попал под колеса автомобиля марки Volkswagen.

Представители пресс-слубы Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области подтвердили, что ДТП имело место. В настоящий момент известно, что велосипедист получил несколько травм в результате столкновения. Больше подробностей в настоящее вермя не озвучивают.

Платиновая Буковина, Черновцы

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