



Олимпиада-2018: прошли первые соревнования по керлингу - 08.02.2018 09:43

Первые спортивные соревнования в рамках Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане состоялись накануне официального открытия, утром, 8 февраля.

Так, речь идет о четырех соревнованиях по керлингу в дабл-миксте, или смешанном режиме. Между собой соревновались сборная США и российские спортсмены под нейтральным флагом. В итоге сборная США одержала победу со счетом 3:9.

Напомним, что соревнования по керлингу в смешанном формате, в котором вместе соревнуются и мужчины, и женщины, вошли в программу Олимпийских игр впервые.

Кроме того, также в четверг состоятся соревнования по лыжным видам спорта, а именно - по прыжкам на лыжах с трамплина.

Напомним, что Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхенчхане стартует после официальной церемонии открытия игр, которая запланирована на 9 февраля, и соревнования продлятся до 25 февраля. Предполагается разыграть 102 комплектов медалей в различных зимних видах спорта. Российские атлеты выступают на Олимпиале в Пхенчхане ввиду отстранения сборной под нейтральным флагом. Спорная ситуация, сложившаяся между Сортивным артбитражным судом и Международным олимпийским комитетом привела к тому, что осталось невыясненным точное количество российских спортсменов, которым разрешили участвовать в Олимпиаде в Южной Корее. Спортивный арбитражный суд принял решение, согласно которому 28 российских спорстменов были реабилитированы. Благодаря этогому в неофициальном командном зачете на Олимпиаде-2014 в Сочи Россия вернула себе первое место.

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