



Винуватець смертельної ДТП знаходиться під вартою - 08.02.2018 09:18

Як уже повідомляв відділ комунікації обласного Управління Нацполіції, в ніч на 5 лютого у ДТП на Сторожинеччині загинув 24-річний місцевий житель.



Несумісні із життям травми потерпілий отримав внаслідок перекидання автомобіля «БМВ» під керуванням 25-річного нетверезого водія. Транспортний засіб був на іноземній реєстрації та з правим кермом. Крім цього, у кермувальника взагалі не було водійського посвідчення. Винуватцю ДТП 6 лютого оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Беручи до уваги, що підозрюваний відмовляється співпрацювати зі слідством і може переховуватися від органів правосуддя за кордоном, слідчі подали до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

7 лютого, Шевченківський районний суд Чернівців задовільнив клопотання органу досудового розслідування та призначив винуватцю ДТП шістдесят діб арешту з альтернативою внесення застави у розмірі 120 тисяч застави.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області



Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини