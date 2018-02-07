



В землетрясении на Тайване пострадали иностранцы - 07.02.2018 17:47

На острове Тайвань произошло землетрясение, в результате которого были травмированы 22 иностранных гражданина. Кроме того, сообщается, что в результате происшествия погибли 6 человек, еще 67 числятся пропавшими без вести. Количество пострадавших составляет 258 человек.

На Тайване землетрясение произошло ночью в среду, и его магнитуда составила 6,4 балла. Как стало известно, эпицентр землетрясения находился на расстоянии 20 км от города Хуалянь, от столицы Тайбея на расстоянии 180 км. Землетрясением были разрушены несколько домов и два моста. Также из-за землетрясения накренилось здание отеля, в котором находилось в тот момент порядка 30 жильцов.

Местные СМИ отмечают, что большинство пострадавших уже покинули больницы, поскольку их травмы были незначительными. С легкими повреждениями в больнице находятся трое иностранных граждан, туристка из Китая находится в критическом состоянии. Из числа пострадавших большинство составляют туристы и рабочие из азатских стран. В числе пострадавших туристов - 9 граждан из Японии, один турист из Чехии, один из Индии и один - из Кореи.

Для Тайваня землетрясения с магнитудой более 6 баллов - явление нередкое, они происходят примерно 2-3 раза в год. Очаг землетрясения залегает на шельфе или глубоко в земле, по причине чего такие землетрясения не слишком ощутимы. В 2016 году произошло последнее землетрясение магнитудой 7 баллов.

В следующие две недели, как предупреждают специалисты, на острове могут иметь место афтершоки магнитудой не менее 5 баллов.

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